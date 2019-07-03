"فيس بوك" تخلي 4 مبان بعد تسرب غاز السارين المميت

2019/07/03 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

سيطرت حالة من الرعب على العاملين في مقر فيس بوك بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتشار أخبار عن تسرب غاز السارين في الموقع.

وأخلت "فيس

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