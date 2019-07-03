“الكركم” يكافح سرطان العظام بطريقة جديدة

2019/07/03 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

قال باحثون أمريكيون، إنهم طوروا طريقة جديدة تعزز فاعلية الكركمين، وهو المكون الرئيسي في توابل الكركم، في وقف نمو وانتشار خلايا سرطان العظام.

الدراسة

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