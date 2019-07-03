هجوم بطائرة مسيرة للحوثيين على مطار أبها يسفر عن أصابة 9 أشخاص بجروح

2019/07/03 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إصابة تسعة مدنيين بجروح في هجوم بطائرة مسيرة شنه المسلحون الحوثيون على مطار أبها الدولي في جنوب السعودية وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، في بيان إن “الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين، 8 منهم سعوديون وواحد يحمل الجنسية الهندية، بإصابات جميعها مستقرة مبدئيا، وقد تم...

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