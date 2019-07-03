أستقالة رئيس البرلمان الجزائري “معاذ بوشارب” و تكليف “عبدالرزاق تربش” بديلاً له

2019/07/03 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس البرلمان الجزائري، معاذ بوشارب، استقالته، وقد تم تكليف عبدالرزاق تربش لتسيير إدارة البرلمان لمدة 15 يوما.وكان أعضاء هيئة الرؤساء بالمجلس الشعبي الوطني دعوا بوشارب، إلى “تقديم استقالته الفورية” قبل اختتام الدورة البرلمانية.ودعا بيان للهيئة صدر عقب اجتماعها، الاثنين الماضي، “بوشارب إلى التعقل وتقديم استقالته الفورية من رئاسة المجلس قبل اختتام الدورة...

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