2019/07/03 | 02:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناهد بدران

نسيجُ قلبي من هواك ...وكم أهواك ..و وتين روحي من مرآك ...ولا أراك..



وضياء فجري من كفيّك ..وما كفاكتشقي فؤادي في هوى ...ما أشقاك..



من نبع عيني كم ارتوت ...عيناك..



قد صنت يميناً ...



و جاءتتصفع يمناكوربي الذي سوّاني ...



ألا أحبّ سواكأما زلت تذكر ..؟ من تقتات ذكراكصرت أعبد ربّي ..و أُجلُّ ...من ربّاكهجوت كل اسم ومدحت ...من سمّاكاكتفيتُ بسلطة عينك ...وأنت ما كفاكدمي النّازف صار يجري ...بين دماكوالمداد يعرّش ياسمينا ...في مداكتسمو بك روحي اسكني ...في سماكخذني إلى أمس لم يعرف ....غده إلّاكلم يرحمني زماني..



و أنتظر ...رحماك ....

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