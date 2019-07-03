ليون يعلن انتقال لاعبه “ندومبيلي” الى توتنهام الانجليزي

2019/07/03 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة أولمبيك ليون انتقال لاعب الوسط الفرنسي تانجي ندومبيلي (22 عاما) إلى توتنهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وأضافت أن الصفقة تمت مقابل 60 مليون يورو مع بنود إضافية قد تصل قيمتها الى 10 ملايين يورو.وكانت تقارير صحفية قد أكدت وصول اللاعب الفرنسي إلى توتنهام اليوم، لإجراء الكشف الطبي، تمهيدا للتوقيع...

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