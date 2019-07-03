انتر ميلان يضم “ستيفانو سينسي” لاعب ساسولو

2019/07/03 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن إنتر ميلان الإيطالي، تعاقده رسميًا مع ستيفانو سينسي، لاعب وسط ساسولو، ليكون ثالث الصفقات الرسمية للإنتر خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما أعلن النادي عن انضمام دييجو جودين ولازارو.وذكر إنتر ميلان عبر موقعه الإلكتروني، أن سينسي أصبح لاعبًا جديدًا للنيراتزوري، مشيرا إلى أنه سينضم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بنهاية الموسم.وقال سينسي،...

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