رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز يلتقي رئيس مجلس محافظة البصرة لدعم استراتيجية الجامعة

2019/07/03 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث السيد رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز الاستاذ الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي مع السيد رئيس مجلس محافظة البصرة الاستاذ صباح البزوني سبل دعم استراتيجية الجامعة وذلك صباح اليوم الاثنين الاول من تموز الجاري ، وقد قدم السيد رئيس مجلس المحافظة تهانيه وتبريكاته الى الكعبي بمناسبة تسنمه منصبه كرئيس للجامعة ، وبدوره بين رئيس جامعة […]

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