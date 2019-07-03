المياحي يكشف تخصيص اكثر من 25 مليار دينار لانشاء وصيانة طرق في واسط

2019/07/03 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {واسط:الفرات نيوز} كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي، عن تخصيص اكثر من 25 مليار لانشاء وصيانة طرق رئيسية في المحافظة.

وقال المياحي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" قدمنا خطة خدمية اخرى لمجلس محافظة واسط وقد صوت عليها، اذ ركزنا فيها بشكل كبير لتطوير الطرق وهي استجابة لمناشدات الاهالي وشكواهم المتكررة من واقع الطرق، حيث خصصنا اكثر من 25 مليار لإنشاء طرق رئيسية وثانونية وصيانة في الطرق العامة والريفية عن طريق دائرة الطرق والجسور، وتأسيس جهد متكامل لدائرة الطرق يشمل معمل اسفلت متطور وإليات تخصصية وموازنة تشغيلية".واضاف" على ان يكون هذا التشكيل قادر على الصيانة الفورية للطرق وبأي مكان في المحافظة، وتخصيص 4 مليار لتأهيل طريق {كوت_بغداد} يتم الشروع به خلال الاسابيع القادمة بعد مصادقة وزارة التخطيط".وتابع المياحي" كرسنا الإيراد الأعظم من المنفذ الحدودي لتطوير وتأهيل وإكساء العديد من الطرق الرئيسية والفرعية وطرق القرى والأرياف".انتهى

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