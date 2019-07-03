الاطاحة بتاجر سلاح في الديوانية

2019/07/03 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية:الفرات نيوز} اعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، إلقاء القبض على أحد تجار الأسلحة في ناحية الصلاحية شمالي المحافظة، إضافة إلى اثنين من زبائنه.

وذكر بيان للمديرية، إن قوة مشتركة مؤلفة من مركز شرطة الشامية والاستخبارات والامن الوطني وعلى خلفية معلومات استخبارية ألقت القبض على أحد تجار الأسلحة مع شخصين آخرين كانوا يرومون تصليح أسلحتهم لديه.وأضاف، أنه ضبط في المنزل عدد من الأسلحة المختلفة والمواد الأخرى ، مشيرا إلى نقلهم إلى احد المراكز الأمنية لغرض التحقيق معهم وإحالتهم للمحاكم المختصة.انتهى

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