2019/07/03 | 02:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

الدفاع المدني لـ"العهد نيوز": نشوب حريق في معمل للسجائر بمدينة الصدر

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محافظ بغداد يوجه بتطبيق القانون بحق المتجاوزين على أملاك الدولة

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جهاز مكافحة الارهاب يحدد

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