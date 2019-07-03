الاسباني “بينيتيز” يتولى تدريب داليان ييفانج الصيني

2019/07/03 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز، انتقاله للعمل بنادي داليان ييفانج المنافس بدوري السوبر الصيني لكرة القدم.وقال بينيتيز (59 عاما) عبر موقعه على الإنترنت: “هذا النادي لديه كل المقومات التي أتطلع إليها لبدء فصل جديد بأعلى درجات الحماس… نتشارك نفس الطموح لتطوير مشروع رائع هنا يخلف إرثا في داليان.” وأوضح بينيتيز أنه وقع عقدا لمدة...

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