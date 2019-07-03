الشيخ خميس الخنجر يثمن قرارات رئيس مجلس الوزراء بخصوص الحشد الشعبي والمكاتب الاقتصادية للاحزاب

2019/07/03 | 03:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن الشيخ خميس الخنجر عاليا قرارت رئيس مجلس الوزراء الاخيرة بخصوص الحشد الشعبي وتنظيم عمله واغلاق المكاتب الاقتصادية وغيرها من قرارت تضبط الأمن وتؤسس لدولة عادلة.وهذا ما يؤكد صواب قرارنا بدخولنا العملية السياسية وتحالفنا مع الأقوياء فيها.وكلنا أمل بخطوات أخرى تعزز هيبة الدولة #المحور_الوطني

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