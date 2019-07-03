البرلمان يمدد فصله التشريعي ويمضي بتعديل الموازنة

2019/07/03 | 03:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر البرلمان، أمس، تمديد فصله التشريعي لمدة شهر كامل، فيما صوت على المضي بقراءة ومناقشة تعديل قانون موازنة 2019.

وقالت الدائرة الاعلامية في بيان تلقته (المدى) ان “مجلس النواب صوت على المضي بتقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 رقم (1) لسنة 2019 والمقدم من اللجنة المالية”.

واضافت الدائرة الاعلامية ان “رئاسة المجلس قررت تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد من اجل انجاز القوانين المهمة التي تسهم في تعزيز الواقع الخاص بالمواطنين”.





وانجز مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون الناجيات الايزيديات، كما أتم مناقشة تقرير مشروع قانون هيئة الاعلام والاتصالات والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والسياحة والآثار، بحسب البيان.

الى ذلك أكد البيان ان مجلس النواب “أكمل القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والقانونية والامن والدفاع بهدف معالجة التجاوزات السكنية على اراضي مملوكة للدولة او البلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الاراضي التي تجاوزوا عليها لإنشاء دور سكنية ولغرض منع التجاوز على العقارات العائدة للدولة والبلديات وإزالة التي حصلت عليها”.

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