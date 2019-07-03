فتح مراكز لاستقبال المفسوخة عقودهم

2019/07/03 | 03:20

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بغداد / الصباح

وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، امس الثلاثاء، بفتح مراكز استقبال المفسوخة عقودهم منذ تأريخ 10 حزيران من عام 2014، بينما حدد جهاز مكافحة الإرهاب، مواعيد تقديم طلبات العودة وفقا لجدول الحروف الأبجدية.

وافادت الوزارة في بيان مقتضب تلقت، “الصباح”، نسخة منه، بأن “وزير الداخلية ياسين الياسري أوعز بفتح مراكز استقبال المفسوخة عقودهم منذ تأريخ العاشر من حزيران من عام 2014”.

من جانبه، اوضح جهاز مكافحة الإرهاب، في بيان تلقت “الصباح”، نسخة منه، “إلحاقا بالبيان الصادر عن جهاز مكافحة الإرهاب والخاص بالمفسوخة عقودهم منذ تاريخ ١٠ حزيران ٢٠١٤ والمتضمن مراجعة اكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب لغرض تسجيل اسمائهم، ولاغراض تنظيمية بحتة تكون المراجعة وفقا لجدول الحروف الابجدية التالي مستصحبين معهم جميع الاوراق الثبوتية والمستمسكات الرسمية وما يثبت صحة انتسابهم للجهاز في الفترة المشار اليها اعلاه :

1.



يوم الاربعاء 3 تموز 2019 الحروف (أ،ب،ت،ث،ج).

2.



يوم الخميس 4 تموز 2019 الحروف (ح،خ،د،ذ،ر،ز).

3.



يوم السبت 6 تموز 2019 الحروف (س،ش،ص،ض،ط،ظ) .

4.



يوم الاحد 7 تموز 2019 الحروف (ع،غ،ف،ق).

5.



يوم الاثنين 8 تموز 2019 الحروف (ك،ل،م،ن).

6.



يوم الثلاثاء 9 تموز 2019 الحروف(هـ،و،ي).

7.



يومي الاربعاء والخميس لجميع (10، 11) تموز 2019 لجميع المتخلفين عن الجدول اعلاه.



وأضاف الجهاز، “نكرر تنويهنا السابق بان يتم التعامل فقط مع صفحتنا الرسمية في تلقي اي بيان او توجيهات او تعليمات تخص جهاز مكافحة الارهاب، والجهاز غير مسؤول عن اي صفحة اخرى في الفيس بوك”.

وكان السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي أعلن، في حزيران الماضي موافقة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي على إعادة المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية.

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