القضاء الامريكي يخضع للكونغرس ويبريء مارينز قتل طفلا مصلاويا

2019/07/03 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برّأت محكمة عسكرية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الثلاثاء في ختام محاكمة استمرت أسبوعين عنصراً في وحدة “نيفي سيلز” من تهمة ارتكاب جرائم حرب في العراق في 2017، من بينها خصوصاً إجهازه بسكين على طفل مصلاوي سجين كان مصاباً في ساقه.كما قضت المحكمة بتبرئة إدوارد غالاغر (40 عاماً)، ضابط الصفّ في وحدة القوات الخاصة...

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