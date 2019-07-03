يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ

2019/07/03 | 03:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضاح آل دخيل أُشْهِد الشمسَ والقمرَ الباجلَبالنظراتِ انجبت لنا كواكبَوحين رأيتُكِ واللهِ قد خَجِلَمِنْ هناكَ بينَ الرموشِبَزَخَ لنا زحلُليَشْهَدَ اكتمالَ جمالِ الكمالُ فيا أَيَّتُهَا النَّفّسُأُشْهدِ أَنتِ وحُبُكِباللُبِ كضياءِ الشمسِ والقمرْيَسديرْ حيثُ عيني تُقَصِرْواذ عيني لعينكِ تُقَصّرْتطلبُ العفوَ على قلبي تُقطرْفانتِ القلبُ وروحُ الجسدوانتم يا أيها الجيلُ يُشهد لكم الكسلُوهذا الرجلُ الهرمُأنَّ آلةَ عقلْ الجهلُ السيفُ ليس المنجلُ البندقية ليسَ القلمْو عقلُ الموتُ جببَهؤلاء و الرحلُيشهدُ الفراتُانَّ جفافَ الفراتِرأسُ الفراتِلا ذنبُ لدجلةَ والنيلْ لكم تشهدُ الهَزَلُموتُ الشُّمُوعِتُحيىب ميلادِ الحبيبِاذ تُشْعِلُيا ايها الجيلُ توحَّدا ..اِعْملوا ..اُدخلوالدينِ الحبِّ النبيلِلا اثمةٌ فيهِ ولا وَجَلُثمَ للنَّفسِ اٌشهَدواامامَ النفسِ بلا نبيذْ رسولٌ قد يثملُهيا ..لدينِ الحبِّ عَجِّلوالأجلِ الحبِّ أَحِبُّوا ُيا ايتها النفسلأجلكِ جيلٌ ها قد عقلواهيا أذِّني الحبَّ بقلبي لنختمُ الدينَ بذلكَ الجبلُ

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