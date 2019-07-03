البرلمان يمدد فصله التشريعي شهراً واحداً

2019/07/03 | 03:52

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بغداد / الصباح

مدد مجلس النواب، أمس الثلاثاء، في جلسته الثلاثين التي ‏عقدت ‏برئاسة رئيس ‏المجلس ‏محمد ‏الحلبوسي، وحضور 172 نائبا، الفصل التشريعي الحالي شهرا واحدا، وأنهى قراءة خمسة قوانين من بينها مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة ‏لعام 2019.

وبحسب بيان الدائرة الاعلامية للمجلس، تلقته “الصباح”، فانه في مستهل الجلسة التي افتتحت برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي تم تأجيل التصويت على الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية بعض النواب لعدم توفر اغلبية ثلثي اعضاء المجلس.

وقررت رئاسة المجلس تمديد الفصل التشريعي الحالي شهراً واحداً من اجل انجاز القوانين المهمة التي تسهم بتعزيز الواقع الخاص بالمواطنين على ان يستمر الدور الرقابي للنواب في لجانهم النيابية بالإضافة الى عملهم في محافظاتهم.

وفي شأن آخر، دعا رئيس البرلمان أعضاء المجلس إلى دعم جهود وزارة الثقافة بإضافة اثار بابل إلى لائحة التراث العالمي.

وصوت المجلس على المضي بتقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 رقم (1) لسنة 2019.

كما أكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية بهدف معالجة التجاوزات السكنية على اراض مملوكة للدولة او البلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الاراضي التي تجاوزوا عليها لانشاء دور سكنية ولغرض منع التجاوز على العقارات العائدة للدولة والبلديات وازالة التي حصلت عليها.

بعدها تقرر رفع الجلسة من دون تحديد موعد الجلسة القادمة.

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