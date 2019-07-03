قرب إعلان بابل تراثاً عالمياً

2019/07/03 | 03:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

يقترب الوفد العراقي، المبتعث الى العاصمة الاذرية باكو، للمشاركة في اعمال الدورة 43، لمنظمة اليونسكو، من اقناع المنظمة بادخال بابل، ضمن التراث العالمي البشري.

وقال السفير العراقي في اذربيجان فاضل الشويلي، في بيان تلقت “الصباح”،

نسخة منه: ان “قنوات التواصل مفتوحة مع وفود دول العالم للتصويت على قرار المنظمة الذي ننتظر تباشيره خلال الايام المقبلة”.

بدوره، اكد محافظ بابل كرار العبادي، بحسب البيان، ان “العمل الحثيث مستمر لضمان حق بلدنا واستحقاقه أمميا، وحفظ مكانته الدولية، وهو حق لا يمكن التنازل عنه”، مطمئنا الشعب العراقي بـ”حتمية الحصول على الاعتراف ببابل تراثا بشريا عالميا”.

وكان وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، قد أكد، في وقت سابق، ان العراق يحتاج الى مساعدة أشقائه العرب في دعم إدراج آثار بابل في لائحة اليونسكو للتراث العالمي، مشيراً الى ان الوزارة أكملت الملف الذي سيطرح على مجلس الدول الاعضاء في اليونسكو خلال مؤتمر باكو.

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