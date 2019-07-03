2019/07/03 | 04:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملتقى العراقي للثقافة والفنون يقيم امسية لعرض الفيلم القصير..ماتبقى لهم ..يسر الملتقى العراقي للثقافة والفنون دعوتكم لحضور امسية عرض الفيلم القصير..ماتبقى لهم ..والتي يستضيف فيهامخرج الفلم الإعلامي عبد الخالق الجواري..والباحث المهندس نزار العوصجيلمناقشة القضية التي طرحها الفلم...وذلك في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاربعاء القادم المصادف 3.7.2019 -بيت الثقافة والفنون - عمان جبل الحسين - شارع الرازي قرب التوليدو -دار 20 ...الدعوة عامة ..ويسرنا حضوركم

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