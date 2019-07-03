تبرئة ضابط أميركي من تهم بجرائم حرب في العراق

2019/07/03 | 05:02

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برأت محكمة عسكرية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الثلاثاء في ختام محاكمة استمرت أسبوعين ضابطا في وحدة "نيفي سيلز" من تهمة ارتكاب جرائم حرب في العراق في 2017.

وقضت المحكمة بتبرئة ضابط الصف في وحدة القوات الخاصة بالبحرية الأميركية إدوارد غالاغر (40 عاما) من عدة اتهامات من بينها تهمة الإجهاز بسكين على فتى سجين كان مصابا في ساقه.

وبرأت المحكمة غالاغر من تمهمة محاولتي قتل مدنيين عراقيين، فيما أدين بالوقوف مع جنود آخرين قرب جثة شاب عراقي بقصد التقاط صورة.

ويواجه الضابط عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة أربعة أشهر، إلا أنه سيستعيد حريته فورا كونه قضى خلف القضبان موقوفا نحو تسعة أشهر.

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