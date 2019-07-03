طلال الربيعي - هنري والون: ديالكتيكية علم النفس (1)

2019/07/03 | 05:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي كان الفرنسي هنري والون (1879-1962) عالما نفسيا ماركسيًا معروفًا في أوروبا, ولكن على عكس معاصره عالم النفس السويسري جان بياجيه (1896-1980), لم تتم ترجمته وقراءته على نطاق واسع في الولايات المتحدة.هذا لربما يفسر ان بياجيه, على عكس والون, تدرس نظرياته في كتب علم وطب النفس المدرسية وعلى نطاق واسع.ولكن لماذا تصبح أفكار بعض العلماء شائعة على عكس أفكار الآخرين لا يزال سؤالا غير معروفة ا......

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