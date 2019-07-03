2019/07/03 | 05:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس..مقتل "إرهابي" بعد محاصرته من قبل قوات الأمن أعلنت وزارة الداخلية التونسية القضاء على إرهابي بعد أن فجّر نفسه بحزام ناسف خلال مطاردته في "حي الانطلاقة" بالعاصمة.وقالت وزارة الداخلية في بيان "بعد محاصرته إثر عملية مطاردة بحي الانطلاقة بالعاصمة، تمكّنت الوحدات الأمنية من القضاء على الإرهابي الفار أيمن السميري".وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق في تصريح للتلفزيون الحكومي أنّ "الإرهابي فجّر نفسه خلال المطاردة بحزام ناسف كان يرتديه".وأكّدت الداخلية عدم تسجيل أي خسائر بشرية خلال العملية.وكانت الداخلية أصدرت قبل أيام بياناً طلبت فيه الإبلاغ عن مطلوب "إرهابي" يدعى أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري (23 عاماً).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس.. مقتل "إرهابي" بعد محاصرته من قبل قوات الأمن) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس.. مقتل "إرهابي" بعد محاصرته من قبل قوات الأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).