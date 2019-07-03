هل يمكن أن تصبح الولايات المتحدة مسالمة؟

2019/07/03 | 06:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحد قطبا الأعمال في الولايات المتحدة جورج سوروس وتشارلز كوك لتمويل مركز تفكير جديد للسياسة الخارجية في واشنطن.ويهدف إلى التعريف بنهج

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