من الشتم إلى “الحب والهيام”.. خطوات ترامب وكيم بحثا عن اتفاق

2019/07/03 | 06:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل يومين خطا الرئيس الأميركي دونالد ترامب “خطوات تاريخية” في أراضي كوريا الشمالية -الغريم التقليدي لبلاده- ليكون أول رئيس أميركي يطأ هذه

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