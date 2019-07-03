اليونسكو قدم تطمينات بشأن التصويت على ملف آثار بابل

2019/07/03 | 06:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الثقافة العراقي عبد الامير الحمداني، امس الثلاثاء، ان اليونسكو قدّم تطمينات بشأن التصويت على ملف آثار محافظة بابل....

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