جلبير الأشقر - ترامب وسلمان ونجله يحثّون إيران على التسلّح النووي

2019/07/03 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر لو أراد ترامب وفريقه من المعادين لإيران حبّاً بإسرائيل وبالدولارات النفطية (وليس حبّاً بالعرب أو بأهل السنّة كما يستغبي الحكم السعودي الناس بادّعائه)، لو أرادوا حثّ الحكم الإيراني وسواه من صغار خصومهم الدوليين على اقتناء السلاح النووي، لما تصرّفوا بغير الطريقة التي يتصرّفون بها.فإن العبرة من سياستهم الخارجية لجليّة لكل ذي عقل: إزاء أسوأ الأنظمة الراهنة على وجه الأرض، ألا وهو نظام كوريا الش......

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