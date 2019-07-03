2019/07/03 | 07:28

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من بينهم قيادات بارزة قائممقام القائم: العراق تسلم 100 داعشي من سوريا

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تاريخ النشر

03/07/2019 07:23 AM

المشرق – قسم الاخبار:كشفَ قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، عن قيام الجانب السوري بتسليم العراق 100 داعشي الى القوات الامنية بينهم قيادات.



وقال المحلاوي: إن الجانب السوري سلم الى قيادة عمليات الجزيرة المتمركزة في القاطع الغربي للمحافظة 100 عنصر بداعش تم اعتقالهم خلال سيطرة الجيش السوري على مناطق مختلفة من الاراضي السورية خاصة القريبة من الشريط الحدودي مع العراق، مضيفا: ان القوات الامنية نقلت المعتقلين الى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، للتحقيق معهم واحالتهم الى القضاء، مبينا: ان من بين المعتقلين الذين تم تسليمهم الى القوات الامنية قيادات بارزة يصنفون ضمن الرعيل الاول للتنظيم الاجرامي ومن مختلف محافظات العراق.

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