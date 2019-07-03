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بتوجيه من وزير الداخلية وفد الوزارة يزور صحيفة (المشرق ) لتوطيد العلاقة بين الأجهزة الأمنية والصحافة

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تاريخ النشر

03/07/2019 07:19 AM

المشرق- خاص:بتوجيهٍ من السيد وزير الداخلية وبتكليف من الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، تشرفت هيئة تحرير صحيفة المشرق، أمس الثلاثاء بزيارة وفد من المكتب الإعلامي لمديرية العلاقات والإعلام/ مكتب السيد وزير الداخلية وضم كلا من السادة مدير أقدم/ زكي رحيم حمود والنقيب محمد عبد الوهاب حسين، والموظف حيدر سالم علوان، لغرض التواصل والوقوف على المشاكل التي تعيق العمل الصحفي.



وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر والآراء الهادفة لتطوير العلاقة ما بين الأجهزة الأمنية والسلطة الرابعة (الصحافة).



وكان اللقاء مثمراً للغاية..



آملين المزيد من مثل هذه المبادرة من قبل السيد الوزير والمسؤولين في وزارة الداخلية حيث قدمت جريدتنا مسبقا التهاني والتبريكات بمناسبة تسنم السيد الوزير ياسين الياسري منصب الوزارة.

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