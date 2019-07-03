غانا تخطف صدارة المجموعة السادسة من الكاميرون بثنائية في غينيا بيساو

2019/07/03 | 07:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غانا تخطف صدارة المجموعة السادسة من الكاميرون بثنائية في غينيا بيساوتمكن منتخب غانا من التأهل لدور الـ16 واقتناص صدارة المجموعة السادسة، بعد تحقيق فوزه الأول أمام منتخب غينيا بيساو بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.وخاض المنتخب الملقب بالنجوم السوداء، المباراة تحت شعار “أكون أو لا أكون”، حيث ينبغي عليه الحصول على نقاط المباراة، إذا أراد مواصلة مشواره في البطولة الغائبة عن خزائنه منذ عام 1982، إذ يعلم أن التعادل مع منتخب غينيا بيساو، ربما يكلفه الخروج المبكر من المسابقة القارية، أما الخسارة فسوف تعني نهاية مسيرته بالبطولة.وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم وجود العديد من الفرص الخطيرة التي أهدرها لاعبو الفريق، ولم يترجموها إلى أهداف.وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، يستطيع النجوم السوداء تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب جوردان أيو، من خلال كرة يستلمها أمام المرمى سددها في الزاوية البعيدة لحارس غينيا بيساو.وتأتي الدقيقة 72 لتشهد الهدف الثاني في المباراة لصالح غانا بقدم اللاعب توماس بارتي الذي حوّل كرة عرضية أمام المرمى إلى شباك مرمى حارس غينيا.وبهذه النتيجة، ضمن منتخب غانا التأهل برصيد 5 نقاط، متصدرا للمجموعة بفارق الأهداف عن الكاميرون.

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