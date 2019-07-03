2019/07/03 | 07:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة الاقليم تطالب بغداد بالاسراع في حل المشاكل العالقة خاصة ملفي النفط والموازنة طالب قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كردستان،حكومة بغداد بصرورة الاسراع في معالجة المشاكل العالقة خاصة ملفي النفط والموازنة.جاء ذلك خلال استقباله في اربيل ، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.وبحسب بيان حكومة الاقليم، ان قوباد طالباني سلط خلال اللقاء، الضوء على المشاكل العالقة بين اقليم كردستان وبغداد، مؤكدا، ضرورة الاسراع بمعالجة تلك المشاكل العالقة وخاصة المتعلقة بملفي النفط والموازنة.وحول الاوضاع في كركوك، اكد طالباني" يجب تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك، والاستمرار بتنفيذ المادة 140 الدستورية، وان تعمل جميع الاطراف على تعزيز التعايش والوئام".واشار طالباني الى" رؤية فقيد الامة الرئيس مام جلال حول كيفية التعامل مع ملف كركوك ووصفها بالعملية الجراحية الصعبة التي يجب العمل فيها بكل دقة وتعزيز روح التسامح والوئام في المدينة".وشدد على" ضرورة استمرار الحكومة المقبلة في مشروع الاصلاح وخاصة اعادة تنظيم النظام المصرفي في اقليم كردستان واستمرار الاصلاح في وزارة البيشمركة".

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