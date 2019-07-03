2019/07/03 | 07:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الرئيس الأمريكي: إيران تنتهك الاتفاق النووي وتتخطى الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم وهذا أمر غير جيد

عاجل | الرئيس الأمريكي: إيران تنتهك الاتفاق النووي وتتخطى الحد

المسموح به لمخزون اليورانيوم وهذا أمر غير جيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الرئيس الأمريكي: إيران تنتهك الاتفاق النووي وتتخطى الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم وهذا أمر غير جيد) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الرئيس الأمريكي: إيران تنتهك الاتفاق النووي وتتخطى الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم وهذا أمر غير جيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).