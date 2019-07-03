مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين

2019/07/03 | 07:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الاربعاء عن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له اليوم، انه تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .

وأضاف أنه بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اَي مكان يتواجد فيه.

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