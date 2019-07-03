احسان جواد كاظم - بعيداً عن الشعبوية... قريباً من الحزب الشيوعي

2019/07/03 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #احسان_جواد_كاظم " الشعبوية " كخطاب سياسي صاخب يعتمد الأثارة الجماهيرية بأنتقاء مواقف او احداث معينة, لنقدها خارج سياق عملية الصراع الشاملة, التي لها مدخلاتها ومخرجاتها وتعقيداتها, هي غير" الثورية " كنظرية بما تعنيه من مشروع تغيير لواقع مجتمع ما...والتي لها أساليب عملها المتعددة التي تبدأ من التنظيمي السري وبث الوعي والتظاهر الأحتجاجي والأشكال النضالية الأخرى, مروراً بالنضال النقابي والعلني والبرلماني...والكفاح......

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