النجباء تتخوف من تغيير “عقيدة الحشد” عقب الأمر الديواني لعبد المهدي

2019/07/03 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ابدت حركة النجباء، تخوفها من تغيير “العقيدة الجهادية” للحشد الشعبي عقب الأمر الديواني الذي اصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما أكدت دعم فصائل المقاومة لوحدة البلاد والعملية السياسية.وقال رئيس المجلس التنفيذي للحركة نصر الشمري في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بخصوص الحشد الشعبي […]

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