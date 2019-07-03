محققة للأمم المتحدة تتحدث عن جرائم حرب جديدة محتملة في ميانمار

2019/07/03 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت محققة من الأمم المتحدة قوات الأمن في ميانمار والمتمردين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين في الولايات الغربية المضطربة ربما ترقى إلى مستوى جرائم

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