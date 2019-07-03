2019/07/03 | 08:12

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الأناضول: سلاح الجو التركي يدمر مواقع PKK شمال العراق

كلمة -

بغداد

قالت وكالة الأناضول التركية إن سلاح الجو التركي دمر

أهدافا ومواقع تابعة لمنظمة "بي كا كا" في منطقتي زاب ومتينة شمالي

العراق.

وأضافت في تقرير تابعه موقع كلمة الإخباري أن

وزارة الدفاع التركية أوضحت في تغريدة على تويتر، أمس الثلاثاء، أن

الغارات الجوية على المنطقتين المذكورتين، جاءت بالتوازي مع عملية

المخلب الجارية في منطقة هاكورك.

وأضافت الوزارة أن الغارات على زاب ومتينة أسفرت عن تدمير مواقع

أسلحة ومخازن ومخابئ.

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