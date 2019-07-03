2019/07/03 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصريح مدرب فانكوفر بعد انتهاء اعارة علي عدنان وتلميحه الى امكانية توقيع عدنان مع النادي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/03 | 08:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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