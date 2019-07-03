2019/07/03 | 08:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس شنت طائرات حربية مجهولة غارة جوية على مركز لاحتجاز المهاجرين في العاصمة الليبية، حسبما تقول تقارير.ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالأجهزة الصحية في طرابلس قوله إن 40 شخصا على الأقل قتلوا في الضربة التي استهدفت مركز الاحتجاز في ضاحية تاجوراء.وحسب المسؤول نفسه، أصيب 80 شخصا في الغارة.وتبادلت حكومة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عشرات القتلى والجرحى في غارة جوية على مركز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وكالة خطوة برس.

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