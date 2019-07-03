الحشد الشعبي: نعمل من خلال غرفة عمليات مشتركة في نينوى

2019/07/03 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الحشد الشعبي، محور الشمال، الاربعاء، ان جميع القطعات الامنية تعمل في محافظة نينوى من خلال غرفة عمليات مشتركة بين جميع القطعات، نافياً الادعاءات بشأن عدم وجود تنسيق بين القوات الامنية في المحافظة المذكورة.وقال مسؤول اعلام المحور الشمالي في الحشد الشعبي علي الحسيني في تصريح لـ /المعلومة/، ان “محافظة نينوى تضم الجيش والشرطة […]

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