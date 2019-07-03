بالفيديو.. محافظة عراقية تسجل اغرب طريقة غش

2019/07/03 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ سجلت محافظة بابل اغرب حالة غش امتحاني.وعمد احد الطلاب الى وضع لافتة بطول 2 متر على مجسر الطهمازية في امتحان الانكليزي تمنت جملة من ملخصات المادة.اغرب طريقه غش تم كشفها في الحله طالب يضع لافته طولها ٢ متر على مجسر الطهمازية في امتحان الانكليزي Posted by ‎النجف مدينتي‎ on Tuesday, […]

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