لجنة مراقبة الحكومة النيابية تحدد إخفاقات في البرنامج الحكومي

2019/07/03 | 08:32

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بغداد - متابعة المشرق:حددتْ لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية جملة من الإخفاقات الحكومية في تطبيق البرنامج الحكومي من خلال التقرير الذي أرسل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى مجلس النواب، فيما وعدت بمناقشة جميع الإخفاقات داخل مجلس النواب قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.وقال عضو اللجنة محمد كريم إن “البرنامج الحكومي تضمن جملة من الإخفاقات أبرزها عدم وضع تقديرات حقيقة لعمل الحكومة، فضلا عن غياب التوافق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية”، لافتا إلى إن “الحكومة لم تخطط بشكل مسبق للبرنامج الذي ادرج لإدارة عمل الدولة وهذا الأمر وضعها في إشكاليات كبيرة”.



وأضاف أن “لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي أكملت دراسة التقرير المقدم من الحكومة بشأن ما تم تنفيذه خلال الأشهر السابقة من البرنامج الحكومي”، مبينا أن “اللجنة طالبت رئاسة البرلمان بوضع التقرير ضمن جدول أعمال إحدى الجلسات لمناقشة الإخفاقات”.وبين أن “مجلس النواب سيناقش تقرير اللجنة قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي لوضع مسار صحيح للحكومة وإلزامها بتطبيق برنامجها بشكل دقيق”، موضحا أن “البرلمان سيستضيف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال جلسة المناقشة في حال تطالب الأمر لذلك”.

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