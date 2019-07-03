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دعوة برلمان كردستان إلى تحديد (البكالوريوس) لانتخاب رؤساء الحكومات المحلية

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تاريخ النشر

03/07/2019 08:08 AM

بغداد - متابعة المشرق:دعتْ مجالس المحافظات في اقليم كردستان امس الثلاثاء برلمان الاقليم الى تعديل القانون الخاص بالمجالس وانتخاباته، مقترحة ان يكون التحصيل العلمي شهادة "البكالوريوس" لرؤساء الحكومات المحلية، وشهادة الاعدادية لأعضاء مجالس المحافظات على اقل تقدير.جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لرؤساء مجالس المحافظات اربيل والسليمانية ودهوك عقب اجتماع عقدوه مع هيئة رئاسة برلمان اقليم كردستان واللجنة القانونية البرلمانية في اربيل عاصمة كردستان.



وقال رئيس مجلس محافظة السليمانية آزاد حمد امين في المؤتمر ان "الاجتماع كان مخصصا للقانون رقم 3 لعام 2009 لمجلس المحافظات والقانون رقم 4 لعام 2009 لانتخابات مجالس المحافظات اذ كانت النقاشات منصبة حول القانونين حيث ان موادهما بحاجة الى تعديل وابدينا الاراء والمحظات على كيفية تعديلهما".



من جهته قال رئيس مجلس محافظة اربيل علي رشيد "نحن في مجلس المحافظة ومنذ عام 2015 وبأغلبية اصوات الاعضاء صوتنا على مقترح تعديل قانون مجالس المحافظات وقدمنها كمقترح الى برلمان اقليم كردستان".

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