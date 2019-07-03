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الحجامي يخصص مليارين وخمسمائة مليون دينار للمؤسسات الصحية

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تاريخ النشر

03/07/2019 08:07 AM

المشرق- خاص:خصص مدير عام دائرة صحة بغداد/ الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) مبلغ (2500000000) ملياران وخمسمائة مليون دينار لدعم المستشفيات وقطاعات الرعاية الصحية الاولية التابعة للدائرة اضافة الى تخصيصاتها الاعتيادية بهدف الارتقاء بالواقع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية خدمة للمواطن العراقي، واكد الحجامي ان الدائرة تسعى جاهدة لدعم كافة المؤسسات الصحية وتطوير عملها وزيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الصحية وتجهيزها باحدث الاجهزة المعدات والمستلزمات الطبية والادوية.

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