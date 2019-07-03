 الرافدين يطلق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين

2019/07/03 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن ادارة مصرف الرافدين، الاربعاء، عن اطلاقها رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه “انه تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز عن طريق أدوات الدفع الالكتروني”.وأضاف أنه” بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اَي مكان يتواجد فيه”.انتهى 25

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