2019/07/03 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس برأت محكمة عسكرية يوم الثلاثاء قائد العمليات البحرية الخاصة الأمريكي إدوارد جالاجر المتهم بارتكاب جرائم حرب في العراق من تهم القتل وكل الاتهامات الأخرى ما عدا الظهور في صورة مع جثة أحد السجناء من تنظيم داعش الإرهابي.واستمرت المداولات بين أعضاء هيئة القضاة المؤلفة من سبعة قضاة لمدة نحو ثماني ساعات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تبرئة ضابط أميركي من جرائم حرب في العراق وكالة خطوة برس.

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