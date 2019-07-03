2019/07/03 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس عُثر على جثة شخص في حديقة بالعاصمة البريطانية لندن يشتبه في أنه سقط من طائرة قبيل هبوطها في مطار هيثرو القريب.وقال شاهد عيان إن رجلا سقط على مسافة متر من شخص كان يستلقي للاستمتاع بالشمس في حديقة بمنطقة كلابام ظهر الأحد.وأوضح الشاهد، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أنه سمع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط جثة من طائرة كينية في لندن وكالة خطوة برس.

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