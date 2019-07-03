عشرات القتلى بغارة جوية على مركز لإيواء المهاجرين في ضواحي طرابلس

2019/07/03 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… قتل أكثر من 30 مهاجرا وأصيب أكثر من 70 في غارة أصابت فجر اليوم، مركزا لاحتجازهم في تاجوراء، الضاحية الشرقية لطرابلس، وتبادلت حكومة الوفاق مع “الجيش الليبي” الاتهامات بتنفيذ الغارة.وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بيانا دان فيه ما وقع، واصفا إياه بـ”الجريمة البشعة”، وطالب البعثة الأممية لدى ليبيا بإدانة “العمل البربري الهمجي”، وإرسال […]

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