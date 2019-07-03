محافظة بغداد لـ

2019/07/03 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عدّ نائب محافظ بغداد علي الهيجل، ان مشروع استثمار الاراضي المحيطة بمطار بغداد مخالف للانظمة.

وقال لـ "العهد نيوز"، اليوم الاربعاء، ان "المشروع احيل

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