نشطاء يحتجون أمام مقرات شركات نفطية عالمية في لندن دفاعا عن البيئة

2019/07/03 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر محتجون ضد ظاهرة تغير المناخ أمام مقرات خمس شركات نفطية عالمية في العاصمة البريطانية لندن، داعين إياها إلى وقف عمليات التنقيب، والالتزام باتفاقيات باريس

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